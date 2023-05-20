Оружие, формат безопасности и трибунал: Подоляк об ожиданиях от последнего дня саммита G7

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал три ключевых элемента, которые ожидают от заседания 21 мая на саммит G7 в японской Хиросиме, темой которого будет Украина.

В эфире телемарафона Единые новости он сказал, что Украина должна получить паритетный объем различных видов оружия и компоненты, которые у нас еще отсутствуют.

— Мы достаточно близки уже к тому, чтобы получить авиацию, современный самолет F-16. Далее мы говорим о дальнобойных ракетах и о том, что надо не останавливаться с точки зрения военной помощи и искать возможность увеличить поставки в Украину бронетехники и снарядов тяжелых калибров. Это будет ключевым элементом, — сказал Подоляк.

Вторым ключевым элементом он назвал формат безопасности, который будет подчеркивать президент Украины. Это, по его словам, переформатирование военных альянсов и переформатирование международных площадок.

Подоляк добавил, что территориальная целостность — это не абстракция.

— Третья составляющая — это, безусловно, специальный трибунал. Потому что, только специальный трибунал будет ключевой фиксацией последствий для таких государств-агрессоров как Российская Федерация, войны в Украине, — добавил он.

По словам советника руководителя ОП, во время обсуждений важна также гуманитарная и финансовые составляющие этой войны. Ведь, когда нападает страна, которая десятилетиями накапливала ресурс для экспансии и атаковала основные регионы, где была сконцентрирована промышленность, то Украине надо учитывать потребность в дополнительной финансовой поддержке.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию в субботу, 20 мая. Он будет лично присутствовать на встрече с лидерами стран G7 в Хиросиме в воскресенье, 21 мая, которая состоится в рамках саммита.

В субботу Зеленский провел ряд встреч на полях саммита G7. Он встретился с главой правительства Италии Джорджой Мелони, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В правительстве Японии сообщили, что Зеленский также планирует провести двусторонние переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кишидой.

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