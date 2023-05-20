Повернемося з іще більшими можливостями для ЗСУ: Зеленський про візит на саміт G7

Представники української влади домовляються про нові спільні кроки з партнерами на полях саміту Великої сімки (G7). Йдеться, зокрема, про посилення Збройних сил України.

Про це розповів у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, який перебуває на саміті G7 у Японії.

– Координуємо позиції з партнерами, готуємо нові спільні кроки. Оборона: зброя, ППО, винищувачі. Залучаємо якнайбільше країн та лідерів заради України. Формула миру. Довготривалі програми підтримки України. Фінанси та економіка, – перерахував президент теми переговорів.

Зеленський запевнив, що за підсумками цього візиту українські воїни отримають ще більші спроможності.

– Впевнений, повернемося з цього візиту з іще більшими можливостями для вас, наші захисники й захисниці!.. Не буває такого дня, щоб Україна не стала сильнішою! – заявив він.

Зеленський також розповів деталі переговорів із лідерами G7. Так, на зустрічі з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні обговорювалося посилення можливостей України захищатися від повітряного терору РФ.

Із очільником уряду Великої Британії Ріші Сунаком президент обговорив двосторонні відносини, оборону України.

– Подякував за лідерство у розвитку наших можливостей у небі – Британія дуже активно взялася за сучасні винищувачі для України, і це історичні речі, – уточнив Зеленський.

Темою переговорів із премʼєром Індії Нарендрою Моді була українська формула миру. Зеленський висловив сподівання, що Індія долучиться до її реалізації, “візьме участь у відновленні міжнародного порядку, заснованого на правилах, які потрібні всім вільним націям”. Крім того, обговорювалася підтримка в розмінуванні українських територій та в зміцненні нашої медицини.

Володимир Зеленський провів зустріч і з президентом Євроради Шарлем Мішелем. Її темами були ьезпека, оборона, економіка, обʼєднання потенціалів України та всього Євросоюзу.

Відбулися переговори і з президентом Франції Еммануелем Макроном.

– Ми регулярно обмінюємося поглядами на безпекову ситуацію, розглядаємо ті чи інші варіанти наших спільних оборонних та політичних дій. Так і цього разу. Змістовна розмова. Додає впевненості в нашому руху до перемоги України, – повідомив український лідер.

Із Олафом Шольцом, канцлером Німеччини, Володимир Зеленський обговорив можливості прискорення “чесного миру для України”, а також посилення спільної роботи в рамках G7.

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