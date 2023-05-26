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Валентина Летяк, редактор ленты

Станислав Кравченко — что известно о новом председателе Верховного суда Украины

Станіслав Кравченко

Судья Станислав Кравченко будет руководить Верховным судом Украины в течение следующих четырех лет. 26 мая на внеочередном пленуме ВС его избрали новым председателем вместо Всеволода Князева, полномочия которого досрочно прекратили из-за подозрения в получении $2,7 млн взятки.

Что известно о Кравченко — далее в краткой биографии.

Станиславу Кравченко — 56 лет. Он родился 5 марта 1967 года в селе Одинцы Козелецкого района Черниговской области.

В 1991 году окончил Украинскую юридическую академию имени Дзержинского (нынешний Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого) по специальности Правоведение.

Работал юрисконсультом и нотариусом, в течение 1992-1993 годов — стажером народного судьи Козелецкого районного народного суда Черниговской области, а затем еще 10 лет — судьей в этом суде.

С 2002-го по 2011-й — судья Апелляционного суда Киева.

В мае 2011 года Кравченко избрали судьей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел. А после Революции Достоинства, 23 апреля 2014 года, — заместителем председателя этого же суда.

В ноябре 2017 года назначен судьей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда, а в декабре того же года возглавил его.

В 2021 году повторно избран на должность председателя ККС.

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Фото: Верховный суд

Верховний суд, Всеволод Князев, Станислав Кравченко
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