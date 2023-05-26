Новым главой Верховного суда избран Станислав Кравченко

На внеочередном пленуме Верховного суда 26 мая новым председателем избрали судью Станислава Кравченко, который до этого возглавлял Кассационный уголовный суд в составе ВС.

Его кандидатуру из четырех предложенных поддержали 108 судей из 148 присутствующих. За судью Ивана Мищенко присутствующие отдали 14 голосов, за Наталью Коваленко — 13, и за Альберта Езерова — два.

Кравченко будет руководить Верховным судом в течение четырех лет.

Теперь пленум должен определиться с заместителем председателя Верховного суда, однако этот вопрос отложили до нового пленума, поскольку Кравченко сообщил, что хочет провести консультации с председателями кассационных судов.

Заседание транслировалось на официальном YouTube-канале Верховного суда.

16 мая судьи Верховного суда Украины выразили недоверие и досрочно прекратили полномочия его председателя Всеволода Князева, который вместе с адвокатом подозревается в получении $2,7 млн взятки.

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