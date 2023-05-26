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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Станіслав Кравченко – що відомо про нового голову Верховного суду України

Станіслав Кравченко

Суддя Станіслав Кравченко керуватиме Верховним судом України протягом наступних чотирьох років. 26 травня на позачерговому пленумі ВС його обрали новим головою замість Всеволода Князєва, повноваження якого достроково припинили через підозру в одержанні $2,7 млн хабаря.

Що відомо про Кравченка – далі у короткій біографії.

Станіславу Кравченку – 56 років. Він народився 5 березня 1967 року в селі Одинці Козелецького району Чернігівської області.

У 1991 році закінчив Українську юридичну академію імені Дзержинського (нинішній Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю Правознавство.

Працював юрисконсультом та нотаріусом, протягом 1992-1993 років – стажистом народного судді Козелецького районного народного суду Чернігівської області, а потім ще 10 років – суддею у цьому суді.

З 2002-го до 2011-го – суддя Апеляційного суду Києва.

У травні 2011 року Кравченка обрали суддею Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ. А після Революції Гідності, 23 квітня 2014 року, – заступником голови цього ж суду.

У листопаді 2017 року призначений суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, а у грудні того ж року очолив його.

У 2021 році повторно обраний на посаду голови ККС.

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Фото: Верховний суд

Верховний суд, Всеволод Князєв, Станіслав Кравченко
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Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

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