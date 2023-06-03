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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Карта Украины без Крыма: МИД призвал Венгрию прекратить провокации

Карта Украины без Крыма: МИД призвал Венгрию прекратить провокации
Фото: Depositphotos

По поручению МИД Украины временный поверенный в Венгрии осуществил официальный демарш перед венгерской стороной.

Такой была реакция украинского внешнеполитического ведомства на видео с некорректным обозначением карты Украины — без Крыма, которое было опубликовано 30 мая на YouTube-канале венгерского правительства.

— Обозначение Крымского полуострова территорией, которая не входит в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, — отмечают в МИД.

Украинские дипломаты призвали Будапешт прекратить провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.

— Подыгрывание агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике, — говорится в заявлении.

Ранее правительство Венгрии опубликовало видеоролик, на котором оккупированный Крымский полуостров не является частью Украины. А само видео содержит призывы к скорейшему прекращению войны.

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Карта Украины без Крыма: МИД призвал Венгрию прекратить провокации

Источник: МИД
Война в Украине, Крым, МЗС України, провокация, Російська агресія, Венгрия, Украина-Венгрия
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