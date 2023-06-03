Карта України без Криму: МЗС закликало Угорщину припинити провокації
На доручення МЗС України тимчасовий повірений в Угорщині здійснив офіційний демарш перед угорською стороною.
Такою була реакція українського зовнішньополітичного відомства на відео із некоректним позначенням карти України – без Криму, що було опубліковане 30 травня на YouTube-каналі угорського уряду.
– Позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, – наголошують в МЗС.
Українські дипломами закликати Будапешт припинити провокації та дотримуватися взяті на себе міжнародні зобов’язання в рамках членства в ООН, ЄС та НАТО.
– Підігрування агресивній політиці Росії не сприяє швидшому відновленню миру в Європі, за який угорський уряд виступає на публіці, – йдеться в заяві.
Раніше уряд Угорщини опублікував відеоролик, на якому окупований Кримський півострів не є частиною України. А саме відео містить заклики до якнайшвидшого припинення війни.
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов