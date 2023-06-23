Baykar будет производить боевые беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине с 2025 года
Компания Baykar получила от властей Турции соответствующие лицензии на производство беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине.
Об этом сообщает турецкое издание Akit.
– Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Baykar TB2 и Akıncı в Украине, – сообщил директор компании Baykar.
Как пишет издание, открытие завода запланировали на 2025 год.
Напомним, в прошлом году Украина и Турция договорились о строительстве завода на территории нашего государства, приобрели земельный участок для этого и разработали проект будущего завода.
Это имеет не только политическое, но и практическое значение. Так, при изготовлении значительной части моделей Bayraktar в нашем государстве будут использоваться комплектующие украинского производства.
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