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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Baykar будет производить боевые беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине с 2025 года

Bayraktar TB2
Фото: Getty Images

Компания Baykar получила от властей Турции соответствующие лицензии на производство беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci в Украине.

Об этом сообщает турецкое издание Akit.

– Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Baykar TB2 и Akıncı в Украине, – сообщил директор компании Baykar.

Как пишет издание, открытие завода запланировали на 2025 год.

Напомним, в прошлом году Украина и Турция договорились о строительстве завода на территории нашего государства, приобрели земельный участок для этого и разработали проект будущего завода.

Это имеет не только политическое, но и практическое значение. Так, при изготовлении значительной части моделей Bayraktar в нашем государстве будут использоваться комплектующие украинского производства.

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Безпілотники, Дрони, Завод, Туреччина, Украина
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