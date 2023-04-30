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Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Украина подписала три новых соглашения с турецким производителем Baykar – Камышин

Олександр Камишін
Фото: УНИАН

Украина подписала три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей.

Об этом сообщает министр стратегической промышленности Александр Камышин.

– Вчера отработал день в Турции на международной выставке авиационной техники Teknofest 2023. Много встреч, одна цель — поиск путей усиления украинского ОПК. Есть важный результат — три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей, – написал он.

Олександр Камишін

Фото: Александр Камышин

Деталей сделок министр не стал разглашать, впрочем, заверил, что эти контракты дают Украине экспортную выручку и оружие нового поколения.

Напомним, 25 января Украина получила от компании Baykar еще два беспилотника Bayraktar TB2.

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Выставка, Російська агресія, Україна-Туреччина
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