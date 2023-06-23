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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Baykar вироблятиме бойові безпілотники Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci в Україні з 2025 року

Bayraktar TB2
Фото: Getty Images

Компанія Baykar отримала від влади Туреччини відповідні ліцензії на виробництво безпілотників Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci в Україні.

Про це повідомляє турецьке видання Akit. 

– Ми отримали відповідні ліцензійні дозволи від Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Baykar TB2 та Akıncı в Україні, – повідомив директор компанії Baykar.

Як пише видання, відкриття заводу запланували на 2025 рік.  

Нагадаємо, у минулому році Україна та Туреччина домовилися про будівництво заводу на території нашої держави, придбали земельну ділянку для цього й розробили проєкт майбутнього заводу.

Це має не лише політичне, а й практичне значення. Так, під час виготовлення значної частини моделей Bayraktar у нашій державі використовуватимуться комплектовальні українського виробництва.

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Безпілотники, Дрони, Завод, Туреччина, Україна
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