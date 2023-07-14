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Добре, що ми його позбулися. Кулеба розповів, у чому досягнення скасування ПДЧ

Добре, що ми його позбулися. Кулеба розповів, у чому досягнення скасування ПДЧ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на переговорах у Вільнюсі звертався до союзників і просив, щоб Річна національна програма (РНП) щодо майбутнього членства у військово-політичному блоці не перетворилася на аналог Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Про це очільник МЗС наголосив в інтерв’ю ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку.

Міністр висловив упевненість, що такого перетворення не станеться, адже у тексті написано, що це оновлена РНП. Україна працюватиме над тим, щоб цей механізм був максимально гнучким та спрощеним.

У документі йдеться, що міністри закордонних справ будуть регулярно оцінювати прогрес України на шляху до НАТО.

Дмитро Кулеба розповів, у чому досягнення скасування ПДЧ.

— ПДЧ — це громіздкий та багаторічний механізм. Ти в ньому реально тонеш. У 2008 році нам подавали це як інструмент пришвидшення інтеграції. Але насправді ПДЧ – це інструмент уповільнення. Те, що ми його позбулися — це слава Богу, — заявив Кулеба.

До кінця року має відбутися зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. У Вільнюсі вже проговорили, які рішення міністри можуть ухвалити на цій зустрічі.

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НАТО — це дуже політична інституція, зауважує очільник МЗС. Він не здивується, якщо запрошення стати членом НАТО Україна отримає набагато швидше, ніж ми встигнемо виконати все те, що регламентовано в рамках Річної національної програми.

За словами Кулеби, союзники замість кроку зробили пів кроку у напрямку України, проте тут гарна новина в тому, що залишилось зробити ще пів кроку, а не цілий крок. Тому Україна наполегливо працюватиме далі задля пришвидшення процесу.

Фото: скриншот із відео

Дмитро Кулеба, Саміт НАТО, Україна-НАТО
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