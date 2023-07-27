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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Рада досрочно лишила Аристова депутатских полномочий

Юрій Арістов

Верховная Рада на заседании 27 июля голосами 320 народных избранников поддержала постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата от Слуги народа Юрия Аристова.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Накануне СБУ и ГБР провели обыски у тогда еще народного депутата Юрия Аристова из-за его отдыха на Мальдивах во время войны.

У политика дома обнаружили загранпаспорт, в котором есть отметка о выезде на острова в Индийском океане.

Аристов сам подал в Верховную Раду заявление о сложении полномочий народного депутата.

Скандал вокруг отдыха нардепа на Мальдивах в середине июля этого года разгорелся после обнародования расследования журналистов Слідство.Інфо.

Фото: Facebook Юрия Аристова

Война в Украине, Верховна Рада IX скликання, Военное положение, Народный депутат, Слуга народа
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