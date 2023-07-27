Рада досрочно лишила Аристова депутатских полномочий
Верховная Рада на заседании 27 июля голосами 320 народных избранников поддержала постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата от Слуги народа Юрия Аристова.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Накануне СБУ и ГБР провели обыски у тогда еще народного депутата Юрия Аристова из-за его отдыха на Мальдивах во время войны.
У политика дома обнаружили загранпаспорт, в котором есть отметка о выезде на острова в Индийском океане.
Аристов сам подал в Верховную Раду заявление о сложении полномочий народного депутата.
Скандал вокруг отдыха нардепа на Мальдивах в середине июля этого года разгорелся после обнародования расследования журналистов Слідство.Інфо.
Фото: Facebook Юрия Аристова
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