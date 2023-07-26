СБУ и ГБР пришли с обысками к нардепу Аристову, отдыхавшему на Мальдивах

Сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народного депутата Юрия Аристова, который отдыхал на Мальдивах под видом служебной командировки.

Следственные действия связаны с тем, что он, несмотря на запрет для чиновников на выезд за границу во время военного положения, поехал отдыхать на острова в Индийском океане.

По данным следствия, в середине июля Аристов находился в одном из отелей острова Итхаафуши на Мальдивах.

— По предварительным данным, для нелегального выезда за пределы Украины были внесены ложные сведения в официальные документы для выезда за границу, в частности относительно срока, цели и страны “служебной командировки” народного избранника, — сообщили в СБУ.

Сейчас точно известно, что в июле нардеп на три дня выехал с рабочим визитом в соседнюю европейскую страну, где 10 июля дистанционно открыл больничный в одной из частных клиник Киева до 19 июля 2023 года включительно.

Медики не осматривали Аристова, поэтому в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения.

Также следователи выяснили, что депутат вместе с женой и детьми до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики — в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Дома у нардепа сотрудники СБУ обнаружили загранпаспорт, в котором есть отметки о выезде на Мальдивы.

Открыто производство по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

Сейчас СБУ проверяет контакты депутата в период пребывания за границей, а также информацию о возможном выезде других нардепов и чиновников на зарубежный отдых во время войны.

Накануне после обнародования расследования журналистов Слідство.Інфо о том, что нардеп от партии Слуга народа Юрий Аристов в середине июля был на Мальдивах, руководитель фракции Давид Арахамия инициировал его исключение.

А спикер парламента Руслан Стефанчук показал скрин заявления Аристова о сложении полномочий народного депутата, которое Рада рассмотрит в ближайшее время.

Источник : СБУ

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