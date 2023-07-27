Рада достроково позбавила Арістова депутатських повноважень

Верховна Рада на засіданні 27 липня голосами 320 народних обранців підтримала постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата від Слуги народу Юрія Арістова.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Напередодні СБУ та ДБР провели обшуки у тоді ще народного депутата Юрія Арістова через його відпочинок на Мальдівах під час війни.

У політика вдома виявили закордонний паспорт, у якому є позначка про виїзд на острови в Індійському океані.

Арістов сам подав до Верховної Ради заяву про складання повноважень народного депутата.

Скандал навколо відпочинку нардепа на Мальдівах у середині липня цього року розгорівся після оприлюднення розслідування журналістів Слідство.Інфо.

Фото: Facebook Юрія Арістова

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