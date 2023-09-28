Чем ближе выборы в США, тем больше мы можем слышать раздражительных заявлений по поводу Украины – Кулеба
На фоне президентской избирательной кампании в США следует ожидать увеличения количества “раздражительных” для украинцев заявлений от представителей этой страны.
Такое мнение выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью агентству Интерфакс-Украина.
По его словам, и в Республиканской, и в Демократической партии раздаются голоса о том, что “США нужно выйти из этой истории”, то есть прекратить масштабную поддержку Украины. Но такие политики находятся “в абсолютном меньшинстве”.
– Впрочем, понятно, что чем дальше будет разворачиваться избирательная кампания, тем больше мы будем слышать заявлений, которые будут нас раздражать. Потому что это выборы и те, кто идет против нынешней власти, должны критиковать нынешнюю власть. Таков закон, — подчеркнул Кулеба.
Министр также объяснил, что республиканцы неоднородны. Их условно можно разделить на два крыла: “рейганистов” и “трампистов”.
– Рейгановское крыло – это как раз такие безоговорочные проукраинские “ястребы”. “Трамписты” больше в контексте следующих выборов. Но они, их мейнстрим-часть, не подвергают сомнению необходимость поддержки Украины. Они просто связывают ее продолжение с еще большей прозрачностью, с еще большей эффективностью использования ресурсов, предоставляемых США, — рассказал Кулеба.
Глава МИД прокомментировал последние заявления одного из претендентов на участие в выборах от Республиканской партии, губернатора Флориды Рона ДеСантиса по поводу уменьшения поддержки Украины. Как отметил Кулеба, “чем ближе к выборам, тем больше мы будем слышать раздражительные заявления”.
Министр уточнил, главное, чтобы союзники продолжали принимать решения в интересах безопасности Украины и мира.
Кулеба заверил – во время общения с нынешними властями в Конгрессе США не почувствовал, что предвыборная кампания уже началась.
– Понятно, когда Соединенные Штаты говорят, что они будут рядом с Украиной столько, сколько нужно, они именно это и имеют в виду, — подчеркнул министр.
Он объяснил, что оппоненты администрации Джо Байдена могут критиковать якобы неэффективность использования американских средств и коррупцию в Украине. По словам Кулебы, “и по первому, и по второму треку мы делаем очень много”.
За полтора года полномасштабной войны никакой претензии от аудиторов США по использованию средств не было.
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