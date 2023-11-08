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Министр транспорта США приехал в Киев с необъявленным визитом

Брінк і Піт Буттіджедж

В Киев 8 ноября прибыл с необъявленным визитом прибыл министр транспорта США Питер Буттиджедж.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter (теперь X) и показала совместное фото со столичного вокзала.

— Рада приветствовать Пита Буттиджеджа в Украине. Наш сегодняшний месседж четкий: Соединенные Штаты поддерживают Украину и украинский народ, — написала дипломат.

Сам Буттиджедж уточнил, что находится сегодня в Киеве, чтобы выполнить просьбу высшего руководства США о назначении советника по вопросам инфраструктуры.

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— Этот советник будет находиться в Киеве для оказания технической помощи в реализации проектов в рамках усилий по восстановлению страны. Это один из бесчисленных способов, которым США продолжают поддерживать народ Украины на долгосрочную перспективу и обеспечивать ее связь с миром, — объяснил он в Twitter.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ он поддерживает тесные контакты со своим украинским коллегой.

Как впоследствии Буттиджедж добавил в соцсети, назначенный им советник старшего уровня будет находиться в Киеве, чтобы оказывать техническую помощь и делиться передовым опытом реализации инфраструктурных проектов. Этим советником стал Роберт Маринер.

Ранее Маринер выполнял инженерные работы для ВВС и ВМС США и имеет многолетний опыт в транспортных проектах. В прошлом он также работал советником консультанта по транспорту посольства США в Кабуле, Афганистан.

Министерство транспорта США в координации с Госдепартаментом координировало аналогичные консультативные функции в посольствах США в Ираке и Афганистане.

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Фото: Bridget A. Brink

Бриджит Бринк, Посольство США, США-Украина
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