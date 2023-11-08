США имеют четкий план действий по оказанию помощи Украине — Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил в том, что Вашингтон имеет четкий план действий по предоставлению Украине помощи для защиты от российской агрессии.

Об этом он написал в Twitter (X), сделав репост заявления министра финансов США Джанет Йеллен, которая присоединилась к письму американских чиновников, в котором они призвали Конгресс полностью поддержать просьбу Байдена о продлении прямой бюджетной поддержки Украины.

Блинкен отметил, что Россия начала войну против Украины и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска и прекратив жестокие атаки.

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— Пока она этого не сделала, Соединенные Штаты имеют четкий план действий: помочь Украине защитить себя, поддержать украинский народ, привлечь РФ к ответственности, — отметил госсекретарь.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, глава Пентагона Ллойд Остин и администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр призвали американский Конгресс утвердить предоставление Украине $11,8 млрд прямой бюджетной поддержки в рамках дополнительного пакета Джо Байдена.

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