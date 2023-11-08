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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Міністр транспорту США приїхав до Києва з неоголошеним візитом

Брінк і Піт Буттіджедж

До Києва 8 листопада прибув із неоголошеним візитом прибув міністр транспорту США Пітер Буттіджедж.

Про це повідомила  посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter (тепер X) і показала спільне фото зі столичного вокзалу.

– Рада вітати Піта Буттіджеджа в Україні. Наш сьогоднішній меседж чіткий: Сполучені Штати підтримують Україну та український народ, – написала дипломатка.

Сам Буттіджедж уточнив, що перебуває сьогодні у Києві, щоб виконати прохання вищого керівництва США щодо призначення радника з питань інфраструктури.

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– Цей радник перебуватиме в Києві для надання технічної допомоги в реалізації проєктів у межах зусиль із відновлення країни. Це один із незліченних способів, у який США продовжують підтримувати народ України на довгострокову перспективу та забезпечувати її зв’язок зі світом, – пояснив він у Twitter.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримує тісні контакти зі своїм українським колегою.

Як згодом Буттіджедж додав у соцмережі, призначений ним радник старшого рівня перебуватиме в Києві, щоб надавати технічну допомогу і ділитися передовим досвідом реалізації інфраструктурних проектів. Цим радником став Роберт Марінер.

Раніше Марінер виконував інженерні роботи для ВПС і ВМС США і має багаторічний досвід у транспортних проєктах. У минулому він також працював радником консультанта з транспорту посольства США в Кабулі, Афганістан.

Міністерство транспорту США в координації з Держдепартаментом координувало аналогічні консультативні функції в посольствах США в Іраку та Афганістані.

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Фото: Bridget A. Brink

Бріджит Брінк, Посольство США, США-Україна
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