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От солдата до генерала: какие воинские звания имеют ВСУ

От солдата до генерала: какие воинские звания имеют ВСУ
Фото: Getty Images

Каждый военнослужащий украинской армии имеет свой ранг и звания, которые в свою очередь делятся на армейские и корабельные.

Какие звания имеют военные Вооруженных сил Украины — узнавали Факты ICTV.

ВСУ имеют два типа рангов — армейские (сухопутные войска и воздушные силы) и морские (ВМС).

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Армейские звания ВСУ

Все начинается с рядового состава, от самого молодого звания — рекрут. Далее по возрастанию:

  • солдат;

Воинские звания ВСУ 2023

  • старший солдат.

Воинские звания ВСУ 2023

Сержантский и старшинский состав:

Младший:

  • младший сержант;

Воинские звания ВСУ 2023

  • сержант.

Воинские звания ВСУ 2023

Старший:

  • старший сержант;

Воинские звания ВСУ 2023

  • главный сержант;

Воинские звания ВСУ 2023

  • штаб-сержант.

Воинские звания ВСУ 2023

Высший:

  • мастер-сержант;

Воинские звания ВСУ 2023

  • старший мастер-сержант;

Воинские звания ВСУ 2023

  • главный мастер-сержант.

Воинские звания ВСУ 2023

Младший сержант и сержант могут занимать должность командира отделения. Старший сержант может занимать должность главного сержанта взвода.

Главный сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант могут занимать должность главного сержанта роты.

Офицерский состав:

  • младший лейтенант;

Воинские звания ВСУ 2023

  • лейтенант;

Воинские звания ВСУ 2023

  • старший лейтенант;

Воинские звания ВСУ 2023

  • капитан.

Воинские звания ВСУ 2023

Старший:

  • майор;

Воинские звания ВСУ 2023

  • подполковник;

Воинские звания ВСУ 2023

  • полковник.

Воинские звания ВСУ 2023

Высший:

  • бригадный генерал;

Воинские звания ВСУ 2023

  • генерал-майор;

Воинские звания ВСУ 2023

  • генерал-лейтенант;

Воинские звания ВСУ 2023

  • генерал.

Воинские звания ВСУ 2023

Младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант занимают должность командира взвода, а капитан — командира роты.

Подполковник может занимать должность командира батальона, а полковник — это уже командир полка.

Бригадный генерал — командир бригады, генерал-майор занимает должность командира дивизии, а генерал-лейтенант — командира корпуса.

Генерал — это высшее звание, который занимает должность командира армии.

Звания Военно-морских сил ВСУ

Рядовой состав:

  • рекрут;
  • матрос;

Воинские звания ВСУ 2023

  • старший матрос.

Воинские звания ВСУ 2023

Сержантский и старшинский состав:

Младший:

  • старшина 2 статьи;

Воинские звания ВСУ 2023

  • старшина 1 статьи;

Воинские звания ВСУ 2023

Старший:

  • главный старшина;

Воинские звания ВСУ 2023

  • главный корабельный старшина;

Воинские звания ВСУ 2023

  • штаб-старшина;

Воинские звания ВСУ 2023

Высший:

  • мастер-старшина;

Воинские звания ВСУ 2023

  • старший мастер-старшина;

Воинские звания ВСУ 2023

  • главный мастер-старшина.

Воинские звания ВСУ 2023

Офицерский состав:

Младший:

  • младший лейтенант;

Воинские звания ВСУ 2023

  • лейтенант;

Воинские звания ВСУ 2023

  • старший лейтенант;

Воинские звания ВСУ 2023

  • капитан-лейтенант.

Воинские звания ВСУ 2023

Старший:

  • капитан ІІІ ранга;

Воинские звания ВСУ 2023

  • капитан ІІ ранга;

Воинские звания ВСУ 2023

  • капитан І ранга.

Воинские звания ВСУ 2023

Вищий:

  • коммодор;

Воинские звания ВСУ 2023

  • контр-адмирал;

Воинские звания ВСУ 2023

  • вице-адмирал;

Воинские звания ВСУ 2023

  • адмирал.

Воинские звания ВСУ 2023

Фото: Википедия

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От солдата до генерала: какие воинские звания имеют ВСУ

ВСУ, українські військові, Украинская армия
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