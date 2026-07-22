Назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ и кадровые решения в отношении Михаила Федорова стали одной из главных тем в ведущих западных СМИ. Иностранные обозреватели считают, что последние решения президента Владимира Зеленского могут определить не только будущее военной реформы, но и то, как Украина будет вести войну в ближайшие годы.

К чему, по мнению западных журналистов, может привести назначение Михаила Драпатого, почему конфликт вокруг Михаила Федорова стал символом борьбы за реформу армии и как эти решения могут повлиять на ход войны с Россией – читайте в обзоре зарубежной прессы от Фактов ICTV.

Как Украина переходит к новой модели ведения войны

Обозреватели Bloomberg отметили, что последние кадровые решения Владимира Зеленского можно назвать попыткой перезапустить украинские военные усилия и ускорить реформу армии.

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В частности, по их мнению, замена Александра Сырского на Михаила Драпатого позволила избежать раскола в военно-политическом руководстве страны.

Издание пишет, что конфликт между Сырским и Федоровым давно вышел за рамки личных разногласий. Он стал символом противостояния двух подходов к войне: традиционной модели командования и новой концепции, которая делает ставку на беспилотники, технологии и большую автономию командиров на местах.

– Сырский не пользуется популярностью среди своих бойцов, которые прозвали его “Мясником” за его, по их мнению, готовность жертвовать людьми, чтобы украинский флаг и дальше развевался в селах, которые на самом деле являются лишь частью зоны уничтожения, удерживаемой исключительно с помощью дронов. Федоров также обвинил его в том, что он вознаграждает лояльность, а не достижения, и блокирует реформы, направленные на распределение полномочий и ресурсов между командирами на передовой, – говорится в материале.

Авторы отмечают, что если Сырский формировался в советской военной школе, то Драпатый представляет армию, адаптировавшуюся к современной войне и массовому использованию дронов.

В Bloomberg напоминают, что Сырский неоднократно заявлял: войну невозможно выиграть только с помощью беспилотников, называя чрезмерную зависимость от них рискованным экспериментом.

В свою очередь Федоров убежден, что асимметричная война и технологическое превосходство — единственный шанс Украины компенсировать преимущество России в человеческих ресурсах и вооружении.

По мнению авторов, за последние месяцы именно развитие производства дронов, цифровых решений и дальнобойных ударов позволило Украине стабилизировать ситуацию на фронте и перенести часть боевых действий вглубь территории России.

Издание также обращает внимание, что реформа ВСУ, в частности переход на корпусную систему управления и передача большего количества полномочий командирам, при Сырском фактически затормозилась. Теперь именно Драпатый должен довести эти изменения до конца.

В конце концов, как пишут журналисты, две Украины, которые представляют Сырский и Федоров, должны сотрудничать, если хотят опережать Москву на шаг в этой новой асимметричной войне. Поэтому, заменив Сырского на Драпатого, Зеленский снова сделал это возможным.

Что именно поломало карьеру Сырского

По мнению The Guardian, решение президента Владимира Зеленского сменить руководство ВСУ стало попыткой разрешить один из самых острых внутриполитических кризисов в Украине с начала полномасштабной войны.

Издание пишет, что после увольнения министра обороны Михаила Федорова тысячи украинцев вышли на протесты, требуя его возвращения и отставки главнокомандующего Александра Сырского. В результате Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Михаила Драпатого, а самому Федорову предложил высокую должность в правительстве.

Авторы материала отмечают, что Драпатый пользуется уважением среди военных и считается сторонником реформ и современных технологий в армии. Именно его назначение, по мнению The Guardian, должно стать ключевым этапом реорганизации командной структуры Вооруженных сил.

Издание также обращает внимание на то, что Зеленский публично поблагодарил Сырского за оборону Киева и другие военные операции, подчеркнув, что «каждый воин заслуживает уважения». В то же время президент дал понять, что перед новым командованием стоят другие приоритеты: реформирование армии, обновление оборонной стратегии, развитие дальнобойных ударов и решение проблем с мобилизацией.

Отдельно The Guardian подчеркивает, что Драпатого считают союзником Федорова, который продвигал цифровизацию и технологическую модернизацию украинской армии. Именно разногласия между Федоровым и Сырским относительно подходов к реформам, по оценке издания, стали одной из причин кадровых перестановок.

Газета также обращает внимание на слова самого Федорова после назначения Драпатого. Он назвал это решение “голосом за перемены, который невозможно игнорировать”, и заявил, что Украине нужны решительные шаги, автоматизация фронта, развитие асимметричных ударов и технологическое превосходство над Россией.

В то же время, по мнению The Times, решающим фактором в отставке Александра Сырского стало не только противостояние с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, но и репутация командующего, которую критики годами связывали с большими потерями на фронте. Именно клеймо “Мясника” (butcher), как утверждает издание, в конечном итоге перевесило его военные заслуги.

Кризис обострился после увольнения Федорова, который выступал за ускорение военных реформ, масштабное внедрение беспилотников и изменение принципов ведения войны. По данным The Times, конфликт между Министерством обороны и Генеральным штабом Сырского касался не только кадровых вопросов, но и разных взглядов на будущее украинской армии и приоритеты закупок вооружения.

Издание отмечает, что оппоненты Сырского обвиняли его в сохранении советского стиля командования и напоминали о больших потерях во время обороны Бахмута, боев за Авдеевку и Покровск, а также о журналистских расследованиях, касающихся потерь в штурмовых подразделениях. Именно эти факторы, по мнению авторов, сформировали образ генерала, который в конечном итоге стал политическим бременем.

После увольнения Федорова в Украине начались массовые протесты. Часть общества и военных восприняла решение властей как поддержку “старой гвардии”, что, по мнению The Times, усилило давление на президента Владимира Зеленского и в конечном итоге привело к кадровым изменениям в военном руководстве.

В то же время авторы подчеркивают, что репутационные потери не перечеркивают военных достижений Сырского. Именно он руководил обороной Киева, Харьковским контрнаступлением и Курской операцией, которые стали одними из самых успешных действий украинской армии во время войны.

Вместе с тем The Times предупреждает, что отставка главнокомандующего под давлением общества и ставка на технологии в качестве возможной замены традиционной пехоте и артиллерии сопряжены с рисками. По мнению авторов, Украине еще предстоит найти баланс между военными инновациями и классическими принципами ведения изнурительной войны.

Почему Зеленский сделал ставку именно на Драпатого

По оценке Associated Press, Михаил Драпатый стал новым главнокомандующим ВСУ не случайно. За более чем десять лет войны он зарекомендовал себя как один из самых эффективных полевых командиров Украины, способный брать на себя ответственность за самые сложные участки фронта и внедрять изменения в армии.

Как отмечает AP, боевая репутация 43-летнего генерал-майора сформировалась еще в 2014 году во время обороны Мариуполя. Тогда он, командуя батальоном 72 бригады, прорвал бронетехникой баррикаду пророссийских боевиков, чтобы деблокировать украинских силовиков. Впоследствии его подразделение смогло вывести из окружения более 260 военных и десятки боевых машин.

В течение последующих лет Драпатый командовал боевыми бригадами, был заместителем командующего Объединенными силами, а после начала полномасштабного вторжения возглавлял операции на самых сложных направлениях. В 2024 году он помог остановить российское наступление в Харьковской области, стабилизировал ситуацию на других участках фронта и позже возглавил Сухопутные войска.

Издание отмечает, что среди военных Драпатый имеет репутацию дисциплинированного и эффективного командира, которого регулярно направляли на самые опасные участки. Его также считают представителем нового поколения украинских генералов, сформировавшихся уже во время войны с Россией.

Во время конфликта между Генеральным штабом и Министерством обороны Драпатый также открыто поддержал необходимость реформ. Он заявил, что многие положительные изменения в украинской армии происходили “вопреки системе, а не благодаря ей”, а “молчание командира никогда не было формой ответственности”.

Именно сочетание боевого опыта, авторитета среди военных, готовности брать на себя ответственность и поддержки реформ, по мнению Associated Press, стало главной причиной, почему Зеленский сделал ставку именно на Михаила Драпатого.

Напомним, Александр Сырский опубликовал прощальное обращение, в котором подвел итоги своей деятельности на должности, а Драпатый заявил, что воспринимает новое назначение как большую ответственность, и поблагодарил президента за доверие.

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