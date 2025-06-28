Новоизбранный президент Польши может изменить политику в отношении Украины – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что новоизбранный глава польского государства Кароль Навроцкий после инаугурации может изменить свое отношение к Украине.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дуда прогнозирует новый подход Навроцкого к украинско-польским отношениям

Дуда отметил, что уже обсуждал с Навроцким сотрудничество с Украиной.

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– Я скажу так, что со стола президента мир выглядит немного по-другому, чем с позиции каждого политика Польши, особенно с позиции кандидата на пост президента на выборах. Есть вещи, которые из других мест не видны. И это место сиденья очень часто влияет на видение, – подчеркнул Дуда.

Он добавил, что следует дождаться, как Навроцкий, уже став президентом Польши, будет развивать двусторонние отношения с Украиной.

Стоит отметить, что 1 июня на президентских выборах в Польше победил Кароль Навроцкий, набрав 50,89% голосов. Инаугурация нового президента Польши запланирована на 6 августа 2025 года после завершения всех необходимых процедур.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что очень важно сохранять тесный диалог с Польшей, а потому, когда новоизбранный польский президент Кароль Навроцкий вступит в должность, его обязательно пригласят в Киев.

Также новоизбранный президент Польши Навроцкий заявил, что на этот момент не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

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