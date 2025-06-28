Новообраний президент Польщі може змінити політику щодо України – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що новообраний глава польської держави Кароль Навроцький після інавгурації може змінити своє ставлення до України.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Дуда прогнозує новий підхід Навроцького до українсько-польських відносин

Глава Польщі зазначив, що вже обговорював з Навроцьким співпрацю з Україною.

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– Я скажу так, що зі столу президента світ здається трошки іншим, ніж із позиції кожного політика Польщі, а особливо з позиції кандидата на пост президента на виборах. Є речі, які з інших місць не видно. І це місце сидіння дуже часто впливає на бачення, – наголосив Дуда.

Він додав, що варто дочекатися, як Навроцький, вже ставши президентом Польщі, розвиватиме двосторонні відносини з Україною.

Варто зазначити, 1 червня на президентських виборах у Польщі переміг Кароль Навроцький, набравши 50,89% голосів. Інавгурацію нового президента Польщі заплановано на 6 серпня 2025 року після завершення всіх необхідних процедур.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що дуже важливо зберігати тісний діалог із Польщею, а тому, коли новообраний польський президент Кароль Навроцький вступить на посаду, то його обов’язково запросять до Києва.

Також новообраний президент Польщі Навроцький заявив, що на цей час не підтримує вступ України до Європейського Союзу.

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