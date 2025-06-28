Более 2 тыс. польских компаний готовы присоединиться к восстановлению Украины – Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что более 2 тысяч польских компаний заинтересованы принять участие в послевоенном восстановлении Украины.
Об этом Анджей Дуда сказал во время совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.
Президент Украины поблагодарил Анджея Дуду за ту поддержку, которую Польша оказала украинцам с самого начала полномасштабной войны.
Оборонное сотрудничество и помощь в восстановлении Украины
Во время встречи в Киеве Зеленский и Дуда обсудили сотрудничество в военно-оборонном комплексе.
Президент Украины подчеркнул, чтобы польские фирмы больше интересовались сотрудничеством, в частности в производстве дронов. В Польше знают, что Украина очень динамично развивает свою военную промышленность, — заявил Анджей Дуда.
По его словам, на сегодняшний день уже более 2 тысяч польских компаний выразили свою заинтересованность принять участие в восстановлении Украины.
— Я надеюсь, что польские фирмы будут активно участвовать в восстановлении Украины, — заявил президент Польши.
А еще Анджей Дуда выразил надежду, что после его президентского срока новый президент Польши Кароль Навроцкий и Украина будут только углублять сотрудничество.
Анджей Дуда прибыл в Киев 28 июня. На железнодорожном вокзале его встречали глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига и временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.