Более 2 тыс. польских компаний готовы присоединиться к восстановлению Украины – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что более 2 тысяч польских компаний заинтересованы принять участие в послевоенном восстановлении Украины.

Об этом Анджей Дуда сказал во время совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Владимиром Зеленским.

Президент Украины поблагодарил Анджея Дуду за ту поддержку, которую Польша оказала украинцам с самого начала полномасштабной войны.

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Оборонное сотрудничество и помощь в восстановлении Украины

Во время встречи в Киеве Зеленский и Дуда обсудили сотрудничество в военно-оборонном комплексе.

Президент Украины подчеркнул, чтобы польские фирмы больше интересовались сотрудничеством, в частности в производстве дронов. В Польше знают, что Украина очень динамично развивает свою военную промышленность, — заявил Анджей Дуда.

По его словам, на сегодняшний день уже более 2 тысяч польских компаний выразили свою заинтересованность принять участие в восстановлении Украины.

— Я надеюсь, что польские фирмы будут активно участвовать в восстановлении Украины, — заявил президент Польши.

А еще Анджей Дуда выразил надежду, что после его президентского срока новый президент Польши Кароль Навроцкий и Украина будут только углублять сотрудничество.

Анджей Дуда прибыл в Киев 28 июня. На железнодорожном вокзале его встречали глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига и временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

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