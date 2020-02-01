В Кривом Роге мужчина нашел пакет с $10 тыс. и вернул их владельцу

В одном из супермаркетов Кривого Рога мужчина случайно нашел пакет с $10 тыс. и без колебаний вернул владельцу.

Конверт с деньгами лежал на полу возле камер хранения, люди проходили мимо и даже топтались по нему.

По словам мужчины, парень перед ним наступил на пакет с банковской печатью, когда заглянул – глазам не поверил.

С пакетом он пошел к охраннику, но выяснилось, что магазин не имел к нему отношения, поэтому деньги забрал с собой, но оставил свои контакты – на случай, если владелец найдется.

Уже через 10 минут в супермаркет пришел растерянный мужчина.

Он рассказал, что нес деньги в банк, но по дороге зашел в магазин купить шоколадку. Там пакет с долларами и потерял.

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Мужчина, который их нашел, без колебаний отдал их владельцу.

Напомним, в США семья нашла сейф с $16 тыс. и драгоценностями, которые также отдала владельцам.