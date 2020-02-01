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Факти / Україна / Суспільство

У Кривому Розі чоловік знайшов пакет з $10 тис. і повернув їх власнику

В одному із супермаркетів Кривого Рогу чоловік випадково знайшов пакунок із $10 тис. та без вагань повернув власнику.

Конверт з грошима лежав просто на підлозі біля камер схову, люди проходили повз і навіть топталися по ньому.

За словами чоловіка, хлопець перед ним наступив на пакет з банківською печаткою, коли заглянув – очам не повірив.

З пакунком він пішов до охоронця, але з’ясувалося, що магазин не мав до нього стосунку, тому гроші забрав з собою, але лишив свої контакти – на випадок, якщо власник знайдеться.

Вже за 10 хвилин до супермаркету прийшов розгублений чоловік.

Він розповів, що ніс гроші до банку, але дорогою зайшов до магазину купити шоколадку. Там пакет з доларами й загубив.

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Чоловік, який їх знайшов, без вагань віддав їх власнику.

 

Нагадаємо, у США сім’я знайшла сейф з $16 тис. і коштовностями, які також віддала власникам.

Джерело: Надзвичайні новини

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