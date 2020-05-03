В Киеве и области до конца суток 3 мая объявлено штормовое предупреждение.

— По информации Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайший час и до конца дня 3 мая местами град и шквалы 15-20 м/с, — говорится в сообщении.

В КГГА напомнили основные правила безопасности во время сильного ветра:

все окна надо закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть;

если оказались на улице, надо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

Ранее сообщалось, что погода на майские праздники в Украине будет дождливой, в большинстве регионов возможны грозы.