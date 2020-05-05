Як українці сприймають визнання воїнів УПА і заборону георгіївської стрічки – опитування

44% українців – за визнання воїнів Української повстанської армії борцями за незалежність України, проти – 22%. Про це свідчать результати опитування Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту, проведеного 17-22 квітня.

Більш схвально до цього рішення ставляться в західних і центральних регіонах країни.

Водночас 16% респондентів байдуже визнання УПА, а 17% не визначилися з відповіддю.

Читайте: В Україні повинні бути і День пам’яті 8 травня, і День Перемоги над нацизмом 9 травня – опитування

Українці також висловили свою думку щодо георгіївської стрічки.

Близько третини респондентів підтримують заборону, ще стільки ж – проти, а 25% це байдуже.

Прогнозовано, що прихильників заборони георгіївської стрічки найбільше на заході країни: 44% підтримують, 23,2% не підтримують.

Опитування проведено Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах, окрім окупованих територій Криму та Донбасу.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Факти ICTV підготували коротку довідку про те, що потрібно знати про УПА.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи