PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Як українці сприймають визнання воїнів УПА і заборону георгіївської стрічки – опитування

44% українців – за визнання воїнів Української повстанської армії борцями за незалежність України, проти – 22%. Про це свідчать результати опитування Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту, проведеного 17-22 квітня.

Більш схвально до цього рішення ставляться в західних і центральних регіонах країни.

Водночас 16% респондентів байдуже визнання УПА, а 17% не визначилися з відповіддю.

Читайте: В Україні повинні бути і День пам’яті 8 травня, і День Перемоги над нацизмом 9 травня – опитування

Українці також висловили свою думку щодо георгіївської стрічки.

Близько третини респондентів підтримують заборону, ще стільки ж – проти, а 25% це байдуже.

Прогнозовано, що прихильників заборони георгіївської стрічки найбільше на заході країни: 44% підтримують, 23,2% не підтримують.

Опитування проведено Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах, окрім окупованих територій Криму та Донбасу.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Факти ICTV підготували коротку довідку про те, що потрібно знати про УПА.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи 

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка