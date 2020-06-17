Накануне и после Дня Конституции — с 26 до 29 июня — Укрзализныця запустит пять дополнительных региональных поездов.

По этим же направлениям они будут курсировать и в ближайшие выходные — с 19 до 21 июня.

Пассажирам, которые будут покупать билеты, следует помнить, что вагоны поездов заполняются только на 50% мест.

Поезда и график:

Киев-Волынский — Конотоп, Шостка — Киев-Волынский (№896/895);

Неданчичи, Чернигов – Киев-Волынский (№864/866);

Киев-Волынский – Ворожба — Фастов (№888/887);

Киев-Волынский — Славутич — Фастов (№880/882);

Фастов — Зерновое — Киев-Волынский (№884/883).

Администрация Укрзализныци будет дополнять этот список другими направлениями в случае ослабления карантинных мероприятий в регионах.

Правила безопасности в поездах и на вокзалах:

обязательное ношение защитных масок;

регулярное пользование санитайзерами для рук;

социальная дистанция — не менее 1,5 м.

Если речь идет об электричках, то в вагон могут зайти не более 100 пассажиров, а стоять в салоне запрещается.

Движение железнодорожного транспорта начало постепенно восстанавливаться с 1 июня. Это касается электричек, поездов дальнего следования, а также ночных и скоростных экспрессов.

Билеты на поезда продают с 27 мая по старым ценам.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал, что стоимость повышаться не будет.

Источник: УЗ