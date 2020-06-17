Накануне и после Дня Конституции — с 26 до 29 июня — Укрзализныця запустит пять дополнительных региональных поездов.
По этим же направлениям они будут курсировать и в ближайшие выходные — с 19 до 21 июня.
Пассажирам, которые будут покупать билеты, следует помнить, что вагоны поездов заполняются только на 50% мест.
Поезда и график:
- Киев-Волынский — Конотоп, Шостка — Киев-Волынский (№896/895);
- Неданчичи, Чернигов – Киев-Волынский (№864/866);
- Киев-Волынский – Ворожба — Фастов (№888/887);
- Киев-Волынский — Славутич — Фастов (№880/882);
- Фастов — Зерновое — Киев-Волынский (№884/883).
Администрация Укрзализныци будет дополнять этот список другими направлениями в случае ослабления карантинных мероприятий в регионах.
Правила безопасности в поездах и на вокзалах:
- обязательное ношение защитных масок;
- регулярное пользование санитайзерами для рук;
- социальная дистанция — не менее 1,5 м.
Если речь идет об электричках, то в вагон могут зайти не более 100 пассажиров, а стоять в салоне запрещается.
Движение железнодорожного транспорта начало постепенно восстанавливаться с 1 июня. Это касается электричек, поездов дальнего следования, а также ночных и скоростных экспрессов.
Билеты на поезда продают с 27 мая по старым ценам.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал, что стоимость повышаться не будет.
Источник: УЗ