Напередодні та після Дня Конституції – з 26 до 29 червня – Укрзалізниця запустить п’ять додаткових регіональних потягів.
За цими ж напрямками вони курсуватимуть і в найближчі вихідні – з 19 до 21 червня.
Пасажирам, які купуватимуть квитки, варто пам’ятати, що вагони поїздів заповнюються лише на 50% місць.
Потяги та графік:
- Київ-Волинський – Конотоп, Шостка – Київ-Волинський (№896/895);
- Неданчичі, Чернігів – Київ-Волинський (№864/866);
- Київ-Волинський – Ворожба-Фастів (№888/887);
- Київ-Волинський – Славутич – Фастів (№880/882);
- Фастів – Зернове – Київ-Волинський (№884/883).
Адміністрація Укрзалізниці буде доповнювати цей список іншими напрямками у разі послаблення карантинних заходів у регіонах.
Правила безпеки у поїздах та на вокзалах:
- обов’язкове носіння захисних масок;
- регулярне користування санітайзерами для рук;
- соціальна дистанція – не менше 1,5 м.
Якщо йдеться про електрички, то до вагона можуть зайти не більше 100 пасажирів, а стояти в салоні забороняється.
Рух залізничного транспорту почав поступово відновлюватися з 1 червня. Це стосується електричок, поїздів далекого прямування, а також нічних і швидкісних експресів.
Квитки на потяги продають з 27 травня за старими цінами.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій пообіцяв, що вартість не підвищуватиметься.
Джерело: УЗ