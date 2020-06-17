Напередодні та після Дня Конституції – з 26 до 29 червня – Укрзалізниця запустить п’ять додаткових регіональних потягів.

За цими ж напрямками вони курсуватимуть і в найближчі вихідні – з 19 до 21 червня.

Пасажирам, які купуватимуть квитки, варто пам’ятати, що вагони поїздів заповнюються лише на 50% місць.

Потяги та графік:

Київ-Волинський – Конотоп, Шостка – Київ-Волинський (№896/895);

Неданчичі, Чернігів – Київ-Волинський (№864/866);

Київ-Волинський – Ворожба-Фастів (№888/887);

Київ-Волинський – Славутич – Фастів (№880/882);

Фастів – Зернове – Київ-Волинський (№884/883).

Адміністрація Укрзалізниці буде доповнювати цей список іншими напрямками у разі послаблення карантинних заходів у регіонах.

Правила безпеки у поїздах та на вокзалах:

обов’язкове носіння захисних масок;

регулярне користування санітайзерами для рук;

соціальна дистанція – не менше 1,5 м.

Якщо йдеться про електрички, то до вагона можуть зайти не більше 100 пасажирів, а стояти в салоні забороняється.

Рух залізничного транспорту почав поступово відновлюватися з 1 червня. Це стосується електричок, поїздів далекого прямування, а також нічних і швидкісних експресів.

Квитки на потяги продають з 27 травня за старими цінами.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пообіцяв, що вартість не підвищуватиметься.

Джерело: УЗ