После продолжительной болезни 22 июня в 23.08 умер митрополит Черкасский и Каневский УПЦ Московского патриархата Софроний.

Точную причину смерти в Информационно-просветительском отделе УПЦ не назвали.

Священнику было 80 лет, последние 28 — руководил Черкасской епархией.

Софрония считали проукраинским епископом Московского патриархата, который выступал за автокефалию от России и поддерживал создание Православной церкви Украины. Однако в ПЦУ он так и не перешел.

Читайте: Томос об автокефалии: какими будут отношения ПЦУ и Константинополя

На его счету сотни восстановленных храмов и монастырей. Софроний переводил молитвы на украинский, потому что был сторонником использования государственного языка во время служб.

Биография митрополита Софрония

Родился митрополит Софроний (Дмитрий Дмитрук) 15 февраля 1940 года в селе Мнишин Гощанского района Ровенской области.

После школы работал на стройке, затем служил в армии.

Далее была учеба в Московской духовной семинарии и духовной академии. Окончил последнюю со степенью кандитата богословия.

В 1968 году получил сан диакона, в 1971-м принял монашеский постриг, через два года — сан иеромонаха, а вскоре возведен в сан игумена.

Софроний был настоятелем в разных храмах Черкасской и Киевской областей, а также временно руководил Полтавской и Кременчугской епархией.

В сентябре 2008 года возведен в сан митрополита.

Создание ПЦУ

Подписание томоса об автокефалии ПЦУ состоялось 5 января 2019 года во время богослужения в церкви Святого Георгия в Стамбуле.

Для этого в Турцию с официальным визитом приезжали тогдашний спикер Верховной Рады Андрей Парубий и пятый президент Украины Петр Порошенко.

На следующий день патриарх Варфоломей передал исторический документ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Предоставление томоса и создание ПЦУ будут внесены в программу ВНО по истории Украины, но не ранее 2021 года.

Источник: УПЦ МП