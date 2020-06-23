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Факти / Україна / Суспільство

Помер митрополит УПЦ МП Софроній, який підтримував автокефілію від Москви

Після тривалої хвороби 22 червня о 23.08 помер митрополит Черкаський і Канівський УПЦ Московського патріархату Софроній.

Точну причину смерті в Інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ не назвали.

Священику було 80 років, останні 28 – керував Черкаською єпархією.

Софронія вважали проукраїнським єпископом Московського патріархату, який виступав за автокефалію від Росії та підтримував створення Православної церкви України. Проте до ПЦУ він так і не перейшов.

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На його рахунку сотні відновлених храмів та монастирів. Софроній перекладав молитви українською мовою, бо був прихильником використання державної мови під час служб.

Митрополит Софроній

Фото: УПЦ МП

Біографія митрополита Софронія

Народився митрополит Софроній (Дмитро Дмитрук) 15 лютого 1940 року в селі Мнишин Гощанського району Рівненської області.

Після школи працював на будівництві, потім служив в армії.

Далі було навчання у Московській духовній семінарії та духовній академії. Закінчив останню зі ступенем кандитата богослов’я.

У 1968 році висвячений у сан диякона, у 1971-му прийняв чернечий постриг, через два роки – сан ієромонаха, а незабаром возведений у сан ігумена.

Софроній був настоятелем у різних храмах Черкаської та Київської областей, а також тимчасово керував Полтавською і Кременчуцькою єпархією.

У вересні 2008 року возведений у сан митрополита.

Створення ПЦУ

Підписання томосу про автокефалію ПЦУ відбулося 5 січня 2019 року під час богослужіння у церкві Святого Георгія в Стамбулі.

Для цього до Туреччини з офіційним візитом завітали тодішній спікер Верховної Ради Андрій Парубій і п’ятий президент України Петро Порошенко.

Наступного дня патріарх Варфоломій передав історичний документ митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Надання томосу і створення ПЦУ будуть внесені до програми ЗНО з історії України, але не раніше 2021 року.

Джерело: УПЦ МП

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