Після тривалої хвороби 22 червня о 23.08 помер митрополит Черкаський і Канівський УПЦ Московського патріархату Софроній.

Точну причину смерті в Інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ не назвали.

Священику було 80 років, останні 28 – керував Черкаською єпархією.

Софронія вважали проукраїнським єпископом Московського патріархату, який виступав за автокефалію від Росії та підтримував створення Православної церкви України. Проте до ПЦУ він так і не перейшов.

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На його рахунку сотні відновлених храмів та монастирів. Софроній перекладав молитви українською мовою, бо був прихильником використання державної мови під час служб.

Біографія митрополита Софронія

Народився митрополит Софроній (Дмитро Дмитрук) 15 лютого 1940 року в селі Мнишин Гощанського району Рівненської області.

Після школи працював на будівництві, потім служив в армії.

Далі було навчання у Московській духовній семінарії та духовній академії. Закінчив останню зі ступенем кандитата богослов’я.

У 1968 році висвячений у сан диякона, у 1971-му прийняв чернечий постриг, через два роки – сан ієромонаха, а незабаром возведений у сан ігумена.

Софроній був настоятелем у різних храмах Черкаської та Київської областей, а також тимчасово керував Полтавською і Кременчуцькою єпархією.

У вересні 2008 року возведений у сан митрополита.

Створення ПЦУ

Підписання томосу про автокефалію ПЦУ відбулося 5 січня 2019 року під час богослужіння у церкві Святого Георгія в Стамбулі.

Для цього до Туреччини з офіційним візитом завітали тодішній спікер Верховної Ради Андрій Парубій і п’ятий президент України Петро Порошенко.

Наступного дня патріарх Варфоломій передав історичний документ митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Надання томосу і створення ПЦУ будуть внесені до програми ЗНО з історії України, але не раніше 2021 року.

Джерело: УПЦ МП