Подорожание проезда в общественном транспорте Киева таки будет, но оно не превысит 20 грн. Сейчас этот вопрос обсуждают профильные комиссии и Киевсовета.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец. По его словам, сейчас из столичного бюджета вынуждены компенсировать миллиардные убытки коммунальным перевозчикам, которые работают себе в убыток.

— Прежде всего, должна быть простая и удобна формула для всех. Если цена за топливо, электроэнергию растет, то и увеличивается стоимость проезда. Ни 25 грн, ни 20 грн это не будет. Сейчас идет дискуссия, каким может быть тариф, поэтому окончательного решения нет, — объяснил он.

Также депутат добавил, что Киевсовет вместе с профильными ведомствами думает над тем, как сделать так, чтобы новые цены не ударили по карманам киевлян и были приемлемыми для перевозчиков.

Повышение стоимости проезда

На днях Киевский метрополитен обратился к городским властям и попросил повысить стоимость проезда в метро до 21 грн.

В то же время в Киевпастрансе также назвали ожидаемые тарифы: 25,18 грн — для трамваев, троллейбусов, автобусов, 78,9 грн — для городской электрички.

Источник: Киев