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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Більше 20 грн не буде: у Київраді обговорюють здорожчання проїзду у Києві

громадський транспорт київ

Здорожчання проїзду у громадському транспорті Києва таки буде, але воно не перевищуватиме 20 грн. Зараз це питання обговорюють профільні комісії і Київрада.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець. За його словами, наразі зі столичного бюджету вимушені компенсувати мільярдні збитки комунальним перевізникам, які працюють собі у збиток.

– Передусім, повинна бути проста і зручна формула для всіх. Якщо ціна за паливо, електроенергію зростає, то й збільшується вартість проїзду. Ані 25 грн, ні 20 грн це не буде. Зараз триває дискусія, який може бути тариф, тому остаточного рішення немає, – пояснив він.

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Також депутат додав, що Київрада разом з профільними відомствами думає над тим, як зробити так, щоб нові ціни не вдарили по кишенях киян і були прийнятними для перевізників.

Підвищення вартості проїзду

Днями Київський метрополітен звернувся до міської влади і попросив підвищити вартість проїзду у метро до 21 грн.

Водночас у Київпастрансі також назвали очікувані тарифи: 25,18 грн – для трамваїв, тролейбусів, автобусів, 78,9 грн – для міської електрички.

Джерело: Київ

Фото: Depositphotos

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