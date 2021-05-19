Здорожчання проїзду у громадському транспорті Києва таки буде, але воно не перевищуватиме 20 грн. Зараз це питання обговорюють профільні комісії і Київрада.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець. За його словами, наразі зі столичного бюджету вимушені компенсувати мільярдні збитки комунальним перевізникам, які працюють собі у збиток.

– Передусім, повинна бути проста і зручна формула для всіх. Якщо ціна за паливо, електроенергію зростає, то й збільшується вартість проїзду. Ані 25 грн, ні 20 грн це не буде. Зараз триває дискусія, який може бути тариф, тому остаточного рішення немає, – пояснив він.

Також депутат додав, що Київрада разом з профільними відомствами думає над тим, як зробити так, щоб нові ціни не вдарили по кишенях киян і були прийнятними для перевізників.

Підвищення вартості проїзду

Днями Київський метрополітен звернувся до міської влади і попросив підвищити вартість проїзду у метро до 21 грн.

Водночас у Київпастрансі також назвали очікувані тарифи: 25,18 грн – для трамваїв, тролейбусів, автобусів, 78,9 грн – для міської електрички.

Джерело: Київ