“Письма счастья” будут получать не все водители — Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает, что водителям, нарушившим правила дорожного движения, не будут присылать на почту постановление об админответственности, если они уже заплатили штраф.

Согласно документу, оригинал постановления будут получать заказным письмом только те нарушители, которые не оплатили штраф в течение десяти дней после его вынесения.

В Офисе президента объяснили, что сегодня большинство автомобилистов платят штрафы за нарушение правил дорожного движения через личный кабинет водителя в течение первых десяти дней, поскольку в этот период действует скидка 50%.

В то же время предыдущие нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о привлечении к административной ответственности на почту всем нарушителям, что приводило к путанице.

Отмена “писем счастья”

Верховная Рада приняла закон, которым отменила “письма счастья” для некоторых водителей, в апреле этого года.

Его необходимость объясняли не только тем, что из-за несовершенства законодательства часто возникала путаница, но и тем, что расходы на печать и отправку административного постановления правонарушителю составляли 51 грн 06 коп.

А размер общих расходов Департамента патрульной полиции в 2020 году достиг 60,4 млн грн.