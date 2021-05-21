“Листи щастя” отримуватимуть не всі водії – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що водіям, які порушили правила дорожнього руху, не надсилатимуть на пошту постанову про адмінвідповідальність, якщо вони вже сплатили штраф.

Згідно з документом, оригінал постанови отримуватимуть рекомендованим листом лише ті порушники, які не сплатили штраф протягом десяти днів після її винесення.

В Офісі президента пояснили, що сьогодні більшість автомобілістів сплачують штрафи за порушення правил дорожнього руху через особистий кабінет водія протягом перших десяти днів, оскільки в цей період діє знижка 50%.

Водночас попередні норми Кодексу України про адміністративні правопорушення зобов’язували надсилати оригінал постанови про притягнення до адмінвідповідальності на пошту усім порушникам, що призводило до плутанини.

Скасування “листів щастя”

Верховна Рада ухвалила закон, яким скасувала “листи щастя” для деяких водіїв, у квітні цього року.

Його необхідність пояснювали не лише тим, що через недосконалість законодавства часто виникала плутанина, а ще й тим, що витрати на друк та надсилання адміністративної постанови правопорушнику становили 51 грн 06 коп.

А розмір загальних витрат Департаменту патрульної поліції у 2020 році сягнув 60,4 млн грн.