Стало известно, когда в Украине проведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

Как заявила начальница ГУ Пенсионного фонда в Киеве Лариса Дзядевич, он начнется уже с 1 июня.

Она также отметила, что доплаты за апрель и май пенсионеры смогут получить задним числом.

— Мы проводим перерасчет пенсий тем пенсионерам, которые на 1 марта года, в который производится перерасчет пенсий, получили такое право. То есть, если человек после назначения пенсии проработала 24 месяцев или если период страхового стажа был меньше, но прошло не менее 2 лет, — пояснила Лариса Дзядевич.

Отметим, что для перерасчета пенсий обращаться в органы Пенсионного фонда лично не придется.

Как рассчитать пенсию: формула

Соцвыплаты для работающих пенсионеров вычисляются по простой формуле.

Средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка.

Согласно формуле, трудовой стаж считается в процентах (1 год — это 1%).

Именно к этому проценту будет засчитано все время, гражданин проработал с момента выхода на пенсию.

На увеличение пенсии может повлиять коэффициент заработка, а вот если пенсионер будет получать меньше, чем до выхода на пенсию, государство будет учитывать только дополнительный стаж.