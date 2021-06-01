Несмотря на то, что суточное количество новых случаев коронавируса уменьшилось, в июне Украина все еще продолжит жить в условиях адаптивного карантина.
В то же время первый месяц лета особенно напряженным окажется для абитуриентов, ведь они продолжат сдавать внешнее независимое оценивание.
Что изменится в Украине с 1 июня 2021 года и в течение месяца — читайте в материале Фактов ICTV.
Карантин в Украине
Адаптивный карантин в Украине, введенный еще с февраля, будет действовать до 30 июня включительно. Это значит, что до конца месяца страну все еще будут делить на четыре уровня эпидопасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный.
Сейчас все области Украины находятся в желтой зоне карантина. Поэтому в этих регионах продолжают действовать ограничения, установленные Кабмином еще 24 февраля.
Среди прочего они предусматривают, что до 30 июня запрещено быть в общественных местах и транспорте без маски, а на улице — без документов, удостоверяющих личность.
Также желтый уровень эпидопасности предусматривает, что кинотеатры и театры могут работать только с заполненностью 50% мест. До сих пор действуют определенные ограничения для заведений общественного питания. Им все еще запрещено работать с 00.00 до 07.00.
В то же время министр культуры Александр Ткаченко отметил, что в Украине уже в ближайшее время могут смягчить карантин. В частности, хотят снять ограничения по времени для кафе, ресторанов и расширить возможности для проведения концертных и массовых культурных мероприятий.
Цены на газ и электричество
До 30 апреля 2022 года для украинцев будут действовать годовые цены на газ, установленные поставщиками. На них автоматически перевели всех потребителей. Хотя по желанию можно продолжать пользоваться месячным тарифом.
В целом поставщики газа не снизили установленные годовые тарифы с 1 июня. Поэтому они колеблются в пределах 7,8-13,5 грн за куб. м.
А вот ситуация со стоимостью месячных тарифов на первый месяц лета несколько другая. Так, больше всего выросли тарифы на июнь в ООО Херсонская областная энергоснабжающая компания — до 11,89 за куб. м.
Кто еще повысил месячные тарифы на июнь:
- ООО Житомирская областная энергоснабжающая компания — 11,77 грн (в мае — 10,5 грн)
- ООО Хмельницкэнергозбыт — 11,5 грн (в мае — 9,6 грн);
- ООО Газпромпостач — 11,2 грн (в мае — 10,2 грн)
- ООО Волыньэлектрозбыт — 8,89 грн (в мае — 7,98 грн);
- ООО Закарпатэнерго — 8,88 грн (в мае — 7,98 грн);
- ООО Гласкомерц — 11 грн (в мае — 10 грн).
Но ряд компаний, среди которых ООО Нафтогаз Украины, Луганскгаз Сбыт, ЭРУ трейдинг, Мегаватт Энергосервисная компания, вообще отказались от тарифов на месяц и оставили только годовой.
Тариф на электроэнергию
В то же время с 1 июня цена на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн/кВт-час. Этот тариф будет действовать до 30 июня.
Перерасчет пенсий
С 1 июня в Украине пересчитают пенсии работающим гражданам. Это сделают автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
На перерасчет выплат претендуют украинцы, которые после назначения пенсии:
- продолжали работать и имеют не менее 24 месяцев страхового стажа;
- получили менее 24 месяцев страхового стажа, но после назначения пенсии прошло не менее двух лет.
Соцвыплаты для работающих пенсионеров будут рассчитывать по формуле:
средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка.
Согласно формуле, трудовой стаж считается в процентах (1 год — это 1%). Именно к нему засчитают все время, которое гражданин проработал с момента выхода на пенсию.
Электронные больничные
В Украине с 1 июня в тестовом режиме начнет работать система электронных больничных. Ее запустят в пилотном формате в 200 больницах. Полноценно система заработает с 1 сентября.
Сначала электронные больничные будут действовать вместе с бумажным документом. Но э-больничный смогут получить только те пациенты, которые есть в электронной системе здравоохранения.
Цены на бензин и курс валют
Экономист Александр Хмелевский в комментарии Фактам ICTV говорит, что введение правительством государственного регулирования цен на топливо способствовало стабилизации цен. Но не исключено, что в июне они снова вырастут.
Однако эксперт убежден: даже если топливо подорожает, то максимум до 2 грн за литр.
Также экономист отмечает, что курс гривны в июне будет стабильным. По оценкам Александра Хмелевского, доллар будет стоить в диапазоне 27,35-28 грн, а евро — в пределах 33-35 грн.
Основная сессия ВНО
В июне будущие абитуриенты продолжат сдавать внешнее независимое оценивание. Так, уже 1 числа они будут писать тест по украинскому языку, а также по украинскому языку и литературе, который является обязательным.
Кроме этого, абитуриенты будут сдавать ВНО по следующим предметам:
- 4 июня — история Украины;
- 7 июня — физика;
- 10 июня — биология;
- 15 июня — география.
Регистрация на ЕВЭ
Если вы планируете поступать на магистратуру, то до 3 июня еще есть возможность зарегистрироваться для участия в едином вступительном экзамене по иностранному языку (ЕВЭ) и едином профессиональном вступительном испытании (ЕПВИ).
Основная сессия единого вступительного экзамена запланирована на 30 июня, а единого профессионального вступительного экзамена — на 2 июля. Напомним, что ЕПВИ сдают только абитуриенты на специальности Право и Международное право.
Документы для участия в ЕВЭ:
- заполненное заявление-анкета;
- документ, удостоверяющий личность;
- фотографии для документов (цветные или черно-белые);
- учетная карточка налогоплательщика;
- справка, выданная по месту учебы о плановом завершении обучения и получении диплома в год поступления;
- документ о полученной степени высшего образования (для лиц, которые закончили обучение в прошлые годы);
- медицинское заключение по форме первичной учетной документации 086-3/о (в случае необходимости создания особых условий для сдачи экзаменов).
Если абитуриент подает документы не лично, а онлайн, то он должен в сроки, отведенные для регистрации, отправить на официальный электронный адрес приемной комиссии их сканированные копии.
Ограничение движения для грузовиков
С 1 июня в Украине начнут действовать сезонные правила для крупногабаритного транспорта. Они вводятся ежегодно в начале летнего сезона, чтобы сохранить автомобильные дороги общего пользования.
Движение грузовиков фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн могут ограничивать, если днем температура воздуха будет составлять +28°C и выше.
Но это правило не распространяется на грузовики, которые:
- перевозят опасные и скоропортящиеся продукты;
- перевозят живых животных и птицу;
- перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
Подорожание проезда в Виннице
В Виннице с 1 июня 2021 года до 10 грн подорожает проезд в маршрутных такси.
В то же время тариф в размере 12 грн за одну поездку будут платить жители присоединенных к Виннице общин на маршрутах №30А и №30Б, а также на маршруте №25н, который перевозит пассажиров с 22.00 до 6.00.
Болгария для украинцев
Болгария установила новые правила въезда для иностранцев, которые будут действовать с 1 июня по 31 июля. Поэтому теперь туристам нужно иметь один из следующих документов:
- Сертификат вакцинации, который свидетельствует о том, что человек получил необходимое количество доз препарата. Кроме того, с момента получения последней прививки должно пройти не менее 14 дней.
- Справка о получении отрицательного Covid-теста. Тест методом ПЦР нужно сделать за 72 ч, тест на антиген — за 48.
- Документ о том, что человек переболел коронавирусом. Но от указанной в документе даты проведения исследования должно пройти от 15 до 180 дней.
Выходные в июне
В июне у украинцев будут дополнительные выходные за счет одного государственного и одного церковного праздника. Так, не придется работать два понедельника — 21 и 28 июня, поскольку в воскресенье, 20 числа, в Украине будут отмечать День Святой Троицы, а 28-го — День Конституции Украины.
Больше о том, сколько будут отдыхать украинцы в июне — читайте в нашем материале.