Теперь только общинам решать, как распоряжаться собственной землей — Кирилл Тимошенко

Выступая во время Всеукраинского форума Украина — 30. Земля, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что президент Владимир Зеленский впервые в истории Украины добился того, что в Украине наконец вводится прозрачный, цивилизованный рынок земли.

— Примерно 2-3 года назад никто не мог себе представить, что в Украине можно будет прямо со своего телефона зайти на геопортал открытых данных — и увидеть там владельцев каждого квадратного метра земли. Или, например, принять участие в прозрачном электронном аукционе по купле-продаже земли. Прошло два года, и упомянутые мной возможности — это лишь небольшая часть крупных изменений, работа над которыми ведется круглосуточно, — написал Тимошенко у себя в Facebook по итогам выступления.

Он подчеркнул, что совместная работа президента, Кабмина, парламента и местных громад позволяет говорить о том, что на финишную прямую для внедрения рынка земли Украина выйдет в этом году. Тимошенко акцентировал на особой роли громад в новых реалиях.

— Глава государства подписал один из ключевых законопроектов из тех, которые приближают нас к полноценному рынку земли. Речь идет о законопроекте №2194, который уже окрестили земельной Конституцией. Отныне государственные земли передают тем, кому они на самом деле должны принадлежать — громадам. Вот это и есть реальная децентрализация. Теперь только громадам решать, как распоряжаться собственной землей. Да, это большие возможности, но одновременно,подчеркиваю, большая ответственность, — сказал заместитель руководителя ОП.

Большая стройка

В Запорожье эксперты и общественность приняли участие во всеукраинской дискуссионной платформе Хортица: выдающаяся история — большое будущее. В этом году в рамках Большой стройки Владимира Зеленского на острове планируют обновить ряд объектов.

Заместитель главы Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил, что за три года в рамках программы планируется восстановить и реставрировать 150 объектов культурного наследия.