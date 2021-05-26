Тепер тільки громадам вирішувати, як розпоряджатися власною землею – Кирило Тимошенко

Виступаючи під час Всеукраїнського форуму Україна 30. Земля, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що президент Володимир Зеленський вперше в історії України домігся того, що в Україні нарешті запроваджується прозорий, цивілізований ринок землі.

— Приблизно два-три роки тому ніхто не міг собі уявити, що в Україні можна буде просто зі свого телефону зайти на геопортал відкритих даних – і побачити там власників кожного квадратного метра землі. Або, наприклад, взяти участь у прозорому електронному аукціоні з купівлі-продажу землі. Пройшло два роки, і згадані мною можливості – це лише невелика частина великих змін, робота над якими ведеться цілодобово, – написав Тимошенко у себе в Facebook за підсумками виступу.

Він підкреслив, що спільна робота президента, Кабміну, парламенту та місцевих громад дозволяє говорити про те, що на фінішну пряму для запровадження ринку землі Україна вийде вже цього року. Тимошенко наголосив на особливій ролі громад у нових реаліях.

— Голова держави підписав один із ключових законопроектів із тих, які наближають нас до повноцінного ринку землі. Йдеться про законопроект №2194, який уже охрестили земельною Конституцією. Відтепер державні землі передають тим, кому вони насправді мають належати – громадам. Ось це і є реальна децентралізація. Тепер тільки громадам вирішувати, як розпоряджатися власною землею. Так, це великі можливості, але водночас, наголошую, велика відповідальність, – сказав заступник керівника ОП.

Велике будівництво

У Запоріжжі експерти та громадськість взяли участь у всеукраїнській дискусійній платформі Хортиця: видатна історія – велике майбутнє. Цього року в рамках Великого будівництва Володимира Зеленського на острові планують оновити низку об’єктів.

Заступник голови Офісу президента, координатор програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив, що за три роки в рамках програми планується відбудувати та реставрувати 150 об’єктів культурної спадщини.