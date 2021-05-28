28 мая 2021 года в Украине ожидается ухудшение погодных условий, прогнозируются грозы, град и шквалы.

В южных и восточных регионах — грозы, в северных и центральных местами — град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве — грозы, в регионе — град и шквалы 15-20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине летом

По прогнозам синоптиков, погода в Украине летом будет довольно изменчивой — стоит готовиться и к жарким дням, и к периодам похолодания.

Однако украинцам в этом году не стоит ждать слишком жарких дней, считает заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Светлана Краковская.

Подробнее о погоде в Украине летом 2021 читайте на Фактах ICTV.