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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Грозы, град и шквалы: в Украине резко ухудшится погода

гроза київ

28 мая 2021 года в Украине ожидается ухудшение погодных условий, прогнозируются грозы, град и шквалы.

В южных и восточных регионах — грозы, в северных и центральных местами — град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве — грозы, в регионе — град и шквалы 15-20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине летом

По прогнозам синоптиков, погода в Украине летом будет довольно изменчивой — стоит готовиться и к жарким дням, и к периодам похолодания.

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Однако украинцам в этом году не стоит ждать слишком жарких дней, считает заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Светлана Краковская.

Подробнее о погоде в Украине летом 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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