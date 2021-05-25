Какой будет погода летом 2021, сейчас трудно спрогнозировать. Но она точно не будет слишком жаркой. Поскольку поверхность земли уже достаточно остыла и ей требуется определенное время, чтобы нагреться.

Такой прогноз озвучила заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Светлана Краковская.

По ее словам, летом 2021 в Украине могут быть очень жаркие, но кратковременные периоды в самом теплом месяце — июле. Это так называемые тропические ночи, когда температура остается на уровне выше 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

— Действительно, подобное стало для Украины уже нормой. Хотя людям, которые живут в северных регионах, сложно переносить такие температуры, так как они к ним не адаптированы, в отличие от жителей юга, где жара привычное явление, — говорит специалист.

Кроме того, по словам Светланы Краковской, сейчас для многих лет характерны более теплые температурные показатели. В частности, в Украине теперь больше сухих годов и меньше влажных.

Прогноз погоды на лето от народного синоптика

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода в Украине летом 2021 будет нестабильной. Так, ожидаются периоды жары и похолодания, а июль удивит нехарактерным для этого месяца количеством осадков.

В то же время июнь начнется приятным теплом, уже после 6 числа температура резко поднимется до +32°.

Источник: Факты