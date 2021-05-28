28 травня 2021 року в Україні очікується погіршення погодних умов, прогнозуються грози, град та шквали.

У південних та східних регіонах – грози, у північних та центральних де-не-де – град та шквали 15-20 м/с.

У Києві – грози, у регіоні – град та шквали 15-20 м/с.

Через погіршення погодних умов в Україні оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Погода в Україні влітку

За прогнозами синоптиків, погода в Україні влітку буде досить мінливою – варто готуватися і до спекотних днів, і до періодів похолодання.

Однак українцям цьогоріч не варто очікувати занадто спекотних днів, вважає завідувач лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Світлана Краківська.

Детальніше про погоду в Україні влітку 2021 читайте на Фактах ICTV.