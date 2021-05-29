День Киева ежегодно празднуют в последнее воскресенье мая. В этом году праздник выпадает на 30 число.

Киев — столица Украины, один из крупнейших и старейших городов Европы. Точного года основания у города нет, но принято считать, что Киев основан в 482 году. Поэтому столице Украины уже 1539 лет.

Ко Дню города можно было бы в очередной раз вспомнить интересные факты о самой глубокой станции метро или немалых габаритах Родины-Матери.

Поэтому Факты ICTV создали тест на знание столицы для людей, которые действительно любят Киев и узнают только все самое интересное.

Программа мероприятий на День Киева

В этом году формат мероприятий на День Киева адаптировали к карантинным требованиям.

Основными локациями станут Арка дружбы народов и Певческое поле. Праздновать День Киева начнут еще 26 мая. А 29 мая киевлян ждет торжественное открытие 50-го Киевского международного кинофестиваля Молодость.

Подробно с программой мероприятий на День Киева 2021 можно ознакомиться в нашем материале.