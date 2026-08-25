Директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Москву — СМИ
- Директор ЦРУ Джон Рэтклифф мог прибыть в Москву 25 августа.
- США и РФ официально не комментируют цель визита.
- ЦРУ также не подтвердило поездку своего директора.
Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф 25 августа прибыл в Москву.
Об этом сообщила журналистка телеканала CBS News Дженнифер Якобс со ссылкой на источники.
Директор ЦРУ прилетел в Москву
По данным американской журналистки, глава ЦРУ должен провести в российской столице ряд встреч.
О поездке Ретклиффа стало известно после того, как в московском аэропорту был замечен транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США и американский дипломатический кортеж.
Американские и российские власти официально не раскрывали подробностей поездки. В Вашингтоне и Москве не комментировали, кто именно прибыл в российскую столицу и с какой целью.
ЦРУ также не подтвердило информацию о визите своего директора.
Если подтверждается информация о поездке, это будет первый известный визит Джона Рэтклиффа в Россию после его назначения руководителем американской разведки. В то же время, он ранее поддерживал контакты с представителями российских спецслужб.
Следует отметить, что Центральное разведывательное управление США играло роль в нескольких договоренностях по обмену удерживаемыми между Вашингтоном и Москвой.
Предыдущий известный визит главы ЦРУ в Москву состоялся в ноябре 2021 года. Тогдашний директор агентства Уильям Бернс встречался с российскими чиновниками и лично общался с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Поездка прошла за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Бернс тогда пытался предупредить российского президента о последствиях возможного вторжения.
Между тем, российское издание Важные истории сообщило о появлении в соцсетях видео, на котором дипломатический кортеж в сопровождении полиции движется Новым Арбатом в Москве.
В Кремле заявили, что не располагают информацией о прибытии самолета ВВС США в Москву.
Издание Axios со ссылкой на источники пишет, что США предупредили Украину о приезде высокопоставленной делегации в Москву и попросили Киев не наносить удары к отъезду американских чиновников.