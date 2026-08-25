Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф 25 августа прибыл в Москву.

Об этом сообщила журналистка телеканала CBS News Дженнифер Якобс со ссылкой на источники.

Директор ЦРУ прилетел в Москву

По данным американской журналистки, глава ЦРУ должен провести в российской столице ряд встреч.

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О поездке Ретклиффа стало известно после того, как в московском аэропорту был замечен транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США и американский дипломатический кортеж.

Американские и российские власти официально не раскрывали подробностей поездки. В Вашингтоне и Москве не комментировали, кто именно прибыл в российскую столицу и с какой целью.

ЦРУ также не подтвердило информацию о визите своего директора.

Если подтверждается информация о поездке, это будет первый известный визит Джона Рэтклиффа в Россию после его назначения руководителем американской разведки. В то же время, он ранее поддерживал контакты с представителями российских спецслужб.

Следует отметить, что Центральное разведывательное управление США играло роль в нескольких договоренностях по обмену удерживаемыми между Вашингтоном и Москвой.

Предыдущий известный визит главы ЦРУ в Москву состоялся в ноябре 2021 года. Тогдашний директор агентства Уильям Бернс встречался с российскими чиновниками и лично общался с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Поездка прошла за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Бернс тогда пытался предупредить российского президента о последствиях возможного вторжения.

Между тем, российское издание Важные истории сообщило о появлении в соцсетях видео, на котором дипломатический кортеж в сопровождении полиции движется Новым Арбатом в Москве.

В Кремле заявили, что не располагают информацией о прибытии самолета ВВС США в Москву.

Издание Axios со ссылкой на источники пишет, что США предупредили Украину о приезде высокопоставленной делегации в Москву и попросили Киев не наносить удары к отъезду американских чиновников.

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