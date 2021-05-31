Лето в Украине будет жарким. Температура воздуха может достигать 40 градусов тепла.

Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, если проанализировать погоду в летний период за последние 20 лет, то получается, что лето не может быть холодным.

Кульбида отметил, что в июле и августе температура воздуха будет значительно выше нормы.

— Начиная с июня, а особенно июль и август — это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов тепла, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет, — заявил он.

Директор Укргидрометцентра добавил, что температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.

Погода в начале июня

В Украине погода с 1 по 4 июня будет нестабильной. В стране ожидаются облачные дни с грозами, а также солнечные периоды.

При этом до конца недели в Украине значительно потеплеет.