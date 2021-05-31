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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Грозы уйдут, тепло вернется: прогноз погоды в Украине на неделю (КАРТА)

ПРОГНОЗ ПОГОДИ

Погода в Украине с 1 по 4 июня 2021 года будет довольно нестабильной: ожидаются облачные дни с грозами, а также солнечные периоды.

До конца недели в стране значительно потеплеет.

Погода в Украине во вторник, 1 июня

Первый летний день не порадует украинцев солнцем.

На всей территории страны будет облачно, дожди с грозами прогнозируются во всех центральных, восточных и южных областях, на западе и севере будет сухо.

Температура ночью — от +4° до +12°, днем ​​- от +13° до +19°.

Погода на неделю в Украине с 1 июня 2021 по 4 июня 2021

Погода в Украине в среду, 2 июня

2 июня только в западных регионах солнце время от времени будет показываться из-за облаков, на остальной территории страны — дожди с грозами.

Температура ночью — от +3° до +12°, днем ​​- от +13° до +20°.

Погода на неделю в Украине с 1 июня 2021 по 4 июня 2021

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Погода в Украине в четверг, 3 июня

В четверг грозы уйдут с территории страны, однако осадки останутся. Они пройдут почти во всех областях, лишь на западе будет сухо.

В этот день в стране значительно потеплеет. Ночью — от +7° до +13°, днем ​​- от +17° до +22°.

Погода на неделю в Украине с 1 июня 2021 по 4 июня 2021

Погода в Украине в пятницу, 4 июня

4 июня в Украине пройдут дожди. Лишь в западных регионах, а также в Чернигове и Сумах будет сухо.

Температура ночью — от +7° до +13°, днем ​​- от + 17° до +22°.

Погода на неделю в Украине с 1 июня 2021 по 4 июня 2021

Погода летом 2021

По прогнозам синоптиков, погода в Украине летом будет переменчивой.

Июнь будет достаточно комфортным, тогда как в июле прогнозируются грозы.

Подробнее о погоде в Украине летом 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Укргидрометцентр

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