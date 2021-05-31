Літо в Україні буде спекотним. Температура повітря може досягати 40 градусів тепла.

Про це повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

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За його словами, якщо проаналізувати погоду в літній період за останні 20 років, то виходить, що літо не може бути холодним.

Кульбіда зазначив, що в липні та серпні температура повітря буде значно вище норми.

– Починаючи з червня, а особливо липень і серпень – це температура повітря, яка буде значно вище норми, і велику кількість днів вона досягатиме 30-35, а в окремі дні навіть до 40 градусів тепла, тому літо може бути тільки спекотним. Іншого літа у нас вже не буде, – заявив він.

Директор Укргідрометцентру додав, що температура повітря істотно підвищиться після першої декади червня.

Погода на початку червня

В Україні погода з 1 по 4 червня буде нестабільною. У країні очікуються хмарні дні з грозами, а також сонячні періоди.

Водночас до кінця тижня в Україні значно потеплішає.