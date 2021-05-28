В Украине выросла средняя зарплата — кто получает больше всего

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2021 года составила 13 543 грн.

По сравнению с апрелем 2020 года, она выросла на 29,8%. В то же время по сравнению с мартом этого года размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 0,5%.

В Госстате также отметили, что размер средней зарплаты в Украине сейчас в 2,3 раза выше, чем уровень минималки, которая составляет 6 тыс. грн.

Самую высокую зарплату в апреле получили в Киеве — 20 422 грн, а самую низкую — в Херсонской области — 10 647 грн. В то же время больше всего зарабатывают в сфере информации и телекоммуникаций (27101 грн), а меньше всего — во временном размещении и организации питания (6 979 грн).

Где в Украине самая высокая средняя зарплата

В рейтинге крупных украинских городов по уровню средней зарплаты за месяц лидирует Львов, в котором в среднем зарабатывают 31 655 грн.

Это на 824 грн больше, чем в Киеве, где платят 30,831 грн. Хотя в столице больше возможностей найти работу, но здесь и наибольшая конкуренция среди претендентов.