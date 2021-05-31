Мінімальна зарплата вчителів повинна бути на рівні середньої у країні – Шмигаль

Мета уряду України – підвищити мінімальну заробітну плату вчителів до середньої зарплати у країні.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на форумі Україна 30. Освіта і наука.

– У цьому році ми збільшимо зарплати вчителів на 30%. Але звичайно наша мета – це не менше, ніж середня зарплата по країні – мінімальний базис для вчителів, – заявив він.

З січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, зокрема сфери освіти та науки, збільшилися на 20%, а з липня, за планом, мають зрости ще на 8,3%.

Середня зарплата в Україні

Станом на квітень, середня заробітна плата в Україні у штатного працівника підприємств чи організацій становила 13 543 грн. Якщо порівняти з квітнем минулого року, то вона зросла на 29,8%.

Водночас проти березня цього року розмір зарплати зменшився на 0,5%. У Держстаті заявили, що середня зарплата в Україні наразі у 2,3 раза вища, ніж мінімальна зарплатня, яка становить 6 тис. грн.