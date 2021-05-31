В Украине запустят новый этап подготовки студентов-медиков в рамках реагирования на новые угрозы, речь идет о развитии сферы биотехнологий.

Об этом во время форума Украина 30. Образование и наука сообщил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

— Отдельный кластер будет посвящен биотехнологиям. Биологические угрозы, хронические неинфекционные заболевания, старение населения, новые возбудители заболеваний — к ним можно готовиться, если совместить биотехнологии и предметы науки о здоровье, — отметил Виктор Ляшко.

Цели планируют реализовать в рамках запуска нового президентского университета.

Кроме того, Ляшко анонсировал создание университетской клиники и современной лаборатории.

Форумы Украина 30

В Украине продолжаются всеукраинские форумы Украина 30, во время которых представители органов власти и эксперты обсуждают важные сферы развития страны.

Во время прошлых мероприятий уже обсудили вопросы инфраструктуры, защиты от киберпреступников, развития аграрной сферы.

Подробнее о форумах Украина 30 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Всеукраинский форум Украина 30